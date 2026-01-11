Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Вашингтон планирует снять часть санкций с Каракаса для продажи венесуэльской нефти

Бессент: США могут снять часть санкций с Венесуэлы для продажи ее нефти
Hasnoor Hussain/Reuters

Белый дом может дополнительно снять еще часть введенных ранее в отношении Венесуэлы санкций для содействия продаже венесуэльской нефти на мировом рынке. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы снимаем санкции с продажи нефти», — заявил Бессент во время визита на инженерный объект компании Winnebago Industries.

Бессент также отметил, что американские власти планируют перевести заблокированные в Международном валютном фонде 3,59 миллиарда SDR (специальные права заимствования — расчетная единица фонда) Венесуэлы в наличные средства. По текущему курсу их эквивалент составляет около $4,9 млрд. Министр финансов подчеркнул, что эти средства могут быть использованы для восстановления экономики Венесуэлы.

До этого сообщалось, что швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol по сделке с США готовит партию нафты к отправке в Венесуэлу, использующейся в качестве растворителя нефти. Как сообщили журналисты, нафта будет использована для транспортировки нефтепродуктов.

Ранее Трамп заявил, что сделает Венесуэлу «снова богатой и безопасной».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591943_rnd_9",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+