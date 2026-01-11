Вашингтон планирует снять часть санкций с Каракаса для продажи венесуэльской нефти

Бессент: США могут снять часть санкций с Венесуэлы для продажи ее нефти

Белый дом может дополнительно снять еще часть введенных ранее в отношении Венесуэлы санкций для содействия продаже венесуэльской нефти на мировом рынке. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы снимаем санкции с продажи нефти», — заявил Бессент во время визита на инженерный объект компании Winnebago Industries.

Бессент также отметил, что американские власти планируют перевести заблокированные в Международном валютном фонде 3,59 миллиарда SDR (специальные права заимствования — расчетная единица фонда) Венесуэлы в наличные средства. По текущему курсу их эквивалент составляет около $4,9 млрд. Министр финансов подчеркнул, что эти средства могут быть использованы для восстановления экономики Венесуэлы.

До этого сообщалось, что швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol по сделке с США готовит партию нафты к отправке в Венесуэлу, использующейся в качестве растворителя нефти. Как сообщили журналисты, нафта будет использована для транспортировки нефтепродуктов.

Ранее Трамп заявил, что сделает Венесуэлу «снова богатой и безопасной».