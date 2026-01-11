Размер шрифта
Маск назвал правительство Британии фашистским

Илон Маск назвал правительство Великобритании фашистским
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил правительство Великобритании в фашизме из-за тысяч арестов за высказывания в интернете.

Маск прокомментировал публикацию о том, что в Великобритании за онлайн-комментарии были арестованы более 12 тысяч человек.

«Почему правительство Великобритании такое фашистское?» — написал Маск в ответ на статистику об арестах.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что власти королевства обсуждают запрет соцсети X из-за скандала с изображениями, которые пользователи создают в чат-боте Grok.

Предупреждение прозвучало на фоне создании пользователями Х изображений женщин и детей с помощью ИИ Grok. Формируя запрос, они просят нейросеть раздеть девушку с фотографии.

В число дипфейков вошли изображения принцессы Уэльской, министров кабинета, членов парламента и знаменитостей. По информации издания, канцелярия премьер-министра напрямую обратилась в X по поводу этих изображений. Ответили ли ей, неизвестно.

Ранее Дональд Трамп назвал Маска супергением, который совершает ошибки. 

