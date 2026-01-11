Размер шрифта
Правительство расширит программу доступной аренды жилья

Программу доступной аренды жилья планируют расширить за пределы Дальнего Востока
Власти России займутся подготовкой предложений по масштабированию программы доступного арендного жилья за пределы Дальнего Востока. Об этом следует из плана правительства РФ, пишет ТАСС.

Программа строительства доступного арендного жилья в ДФО предусматривает, что ДОМ.РФ закупает квартиры с готовой отделкой и мебелью для передачи региональным операторам в аренду. Арендная плата для граждан устанавливается льготной — первые 5 лет жильцы платят лишь треть от рыночной стоимости, благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов, а затем платеж постепенно увеличивается к десятому году проживания.

Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке поручил президент России Владимир Путин в 2022 году.

Финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова до этого в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в России необходимо ввести регулирование рынка аренды, нужны правила для собственников квартир и арендаторов. По ее словам, например, нужна предоплата за аренду квартиры на год вперед.

Ранее в ФНС рассказали о способах обелить рынок аренды жилья в России.

