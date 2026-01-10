В Иране придумали, как справиться с беспорядками

Власти Ирана призывают граждан республики выйти на улицы 12 января в знак протеста против беспорядков. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

«Совет координации исламского развития призывает народ по всей стране выйти на народные собрания для осуждения террористических действий агентов США и Израиля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие начнется 12 января, в 13.30 (мск) на площади Энгелаб в Тегеране.

Протесты в исламской республике начались в конце декабря на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включающим использование слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более чем в 60 городов и 25 провинций страны. Самые масштабные акции проходили в Тегеране, а самые жестокие столкновения зафиксированы на западе и юго-западе, в таких городах, как Малекшахи, Керманшах и Лордеган.

10 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану. Он отметил, что граждане исламской республики «смотрят на свободу» как никогда до этого, Соединенные Штаты готовы поддержать протестующих.

Ранее стало известно, что США обсуждают планы ударов по Ирану.