Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Иране придумали, как справиться с беспорядками

Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков
Reuters

Власти Ирана призывают граждан республики выйти на улицы 12 января в знак протеста против беспорядков. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

«Совет координации исламского развития призывает народ по всей стране выйти на народные собрания для осуждения террористических действий агентов США и Израиля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие начнется 12 января, в 13.30 (мск) на площади Энгелаб в Тегеране.

Протесты в исламской республике начались в конце декабря на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включающим использование слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более чем в 60 городов и 25 провинций страны. Самые масштабные акции проходили в Тегеране, а самые жестокие столкновения зафиксированы на западе и юго-западе, в таких городах, как Малекшахи, Керманшах и Лордеган.

10 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану. Он отметил, что граждане исламской республики «смотрят на свободу» как никогда до этого, Соединенные Штаты готовы поддержать протестующих.

Ранее стало известно, что США обсуждают планы ударов по Ирану.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591649_rnd_5",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+