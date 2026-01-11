Размер шрифта
Министр обороны Бельгии заявил о неготовности страны к войне будущего

Глава Минобороны Бельгии Франкен призвал готовиться к войне будущего
Бельгия не готова к войне будущего, которая будет вестись с массовым применением дронов, робототехники и искусственного интеллекта. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен в интервью газете Libre.

По словам министра, для современной войны необходимы интеграция данных, квантовые компьютеры и другие передовые технологии, к которым Бельгия пока не адаптировалась.

«То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров… Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы», — сказал Франкен.

Осенью прошлого года в интервью газете De Morgen Франкен заявил, что, если Россия запустит ракету по Брюсселю, Москву «сотрут с лица земли». Впоследствии министр утверждал, что не угрожал столице РФ, а его слова были неправильно поняты и искажены.

Ранее Франкен заподозрил выгоду для России от споров Европы и США по Гренландии. 

