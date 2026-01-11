Размер шрифта
Россиянин Хуснутдинов стал первым оформившим покер хоккеистом «Бостона»

Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим 4 гола в матче НХЛ в XXI веке
Eric Hartline/Reuters

Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов стал первым из клуба, кто оформил покер. Матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» его команда выиграла со счетом 10:2.

До него только восьми россиянам удавалось оформить покер в матчах НХЛ, это Александр Овечкин (4 раза), Павел Буре (2), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев (признан в РФ иностранным агентом), Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все — по 1).

«Бостон Брюинз» идет на 10 месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 50 очков. До зоны плей-офф команде Хуснутдинова на данный момент не хватает двух очков.

До этого российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд по количеству голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым забивал на протяжении своей карьеры. Овечкин забил американскому вратарю Дрю Коммессо, который стал 187-м голкипером, пропустившим от капитана столичной команды в играх «регулярки».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее двое россиян вошли в топ-5 претендентов на «Везину Трофи» по версии НХЛ.

