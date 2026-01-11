Размер шрифта
Каждый пятый житель Германии хочет уехать, показало исследование

DeZIM: каждый пятый житель Германии хочет уехать из страны
Каждый пятый житель Германии рассматривает возможность переезда в другую страну. При этом настроение по поводу эмиграции существенно различается среди различных групп населения, сообщает Германский центр исследований интеграции и миграции DeZIM.

Как отмечается, среди тех, у кого ранее не было миграционного опыта, о переезде задумываются около 17%. У мигрантов этот показатель составляет 34%, а среди их детей и внуков — 37%. Наиболее высокий уровень намерений у выходцев из Турции, Ближнего Востока и Северной Африки — 39%.

При этом конкретные планы на переезд есть лишь у 2% опрошенных, которые рассматривают возможность уехать в течение следующего года, отмечается в исследовании. По информации исследователей главная причина, мотивирующая к переезду, это желание улучшить условия жизни. Так указало около половины опрошенных.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что европейские страны в условиях риска глобальной войны продолжают разжигать ненависть и доходят до безумия. Захарова объяснила почему тезисы, которые выдвигает генсек НАТО Марк Рютте, способствуют фашизации Европы.

Ранее в Германии представили мобильные бомбоубежища.

