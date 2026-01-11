Олень чуть не сбил дрон в зоне СВО

Выполнявший в зоне СВО боевую задачу FPV-дрон стал целью для оленя и едва не был сбит. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Вероятность нападения оленя на FPV-дрон крайне мала, но никогда не равна нулю...», — написал автор поста.

Олень прыгнул на летящий беспилотник. Вероятно, если бы у животного были рога, тот задел бы беспилотник. Не уточняется, российский это был беспилотник или российский.

В ноябре сообщалось, что в зоне СВО появился «седовласый» танк. Его стали называть именно так из-за цвета стальной проволоки. Его модель невозможно распознать под большим количеством защитных конструкций.

В июне в зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62. С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов. Бронетранспортер используется для эвакуации военнослужащих с линии фронта.

Ранее российские военные задействовали новый беспилотник в зоне СВО.