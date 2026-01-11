На Запада сообщили, что Британия может отправить войска в Гренландию

Правительство Великобритании обсуждает с другими европейскими странами возможность отправки военнослужащих в Гренландию. Об этом сообщила The Sunday Telegraph.

«Переговоры в рамках НАТО по укреплению безопасности в регионе продолжаются. Великобритания работает с союзниками по НАТО над усилиями по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике», — сообщил источник.

В Британии надеются, что увеличение военного контингента на острове убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи присоединения Гренландии.

10 января лидеры пяти политических партий Гренландии выступили с совместным заявлением в ответ на призывы президента США Дональда Трампа к присоединению острова.

9 января газета Politico сообщила, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии. В частности, об этом говорили посол королевства в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен, которые провели встречу с американскими конгрессменами.

Ранее в Италии оценили вероятность военных действий США в Гренландии.