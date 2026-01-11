Евросоюз готовит план санкций против США из-за Гренландии

Евросоюз разрабатывает план ответных санкций против американских технологических гигантов на случай, если администрация президента США Дональда Трампа попытается присоединить Гренландию. Об этом сообщает британская газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно планам, под ограничения могут попасть компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google и Microsoft. Также рассматриваются меры против социальной сети X, американских банков и финансовых институтов. В качестве крайней меры обсуждается закрытие американских военных баз на территории стран ЕС.

В январе президент США вновь открыто заявил о намерении установить контроль над Гренландией. По его словам, Вашингтон будет действовать, «нравится им это или нет», и готов добиваться цели «либо по-хорошему, либо по-плохому». Он назвал контроль над островом вопросом национальной безопасности, заявив о необходимости предотвратить возможную оккупацию Гренландии со стороны России или Китая.

5 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште заявил, что рассчитывает на то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Будапеште в 2026 году, чтобы заключить мирное соглашение по Украине.

Ранее Трамп заявил, что не хочет видеть Россию или Китай в Гренландии.