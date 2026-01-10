Размер шрифта
СМИ: Израиль готовит новую военную операцию в Газе

WSJ: Израиль может провести новую военную операцию в секторе Газа
Mahmoud Issa/Reuters

Израиль может начать новую военную операцию в секторе Газа, так как все еще контролирующая часть его территории группировка ХАМАС укрепляет свои позиции и отказывается полностью сложить оружие. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что представители ХАМАС согласны расстаться с остатками тяжелого вооружения, но не собираются сдавать стрелковое оружие, количество которого оценивается в 60 тысяч единиц.

Также движение укрепило свое финансовое положение после заключения перемирия и смогло возобновить регулярные выплаты своим членам, привлекать новых бойцов, а также восстановить уничтоженную инфраструктуру.

По информации источников, если ХАМАС не сдаст оружие добровольно, израильская сторона заставит движение сделать это.

31 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.

