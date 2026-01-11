В России нарастили готовые к добыче запасы нефти на 490 млн тонн

Прирост готовых к добыче запасов нефти в РФ составил в 2025 году 490 млн тонн

Прирост промышленных запасов нефти в России в 2025 году предварительно составил 490 миллионов тонн, газа — 650 миллиардов кубометров. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

По его словам, общий прирост запасов нефти, включая предварительно оцененные, составил около 666 миллионов тонн, газа — 679 миллиардов кубометров. Категории АВС1 считаются подготовленными к немедленной или краткосрочной добыче.

«По предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 миллионов тонн, из них 490 миллионов — это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче. По газу — 679 миллиардов кубометров, из них 650 — это запасы промышленных категорий», — сказал Казанов.

Добыча нефти в России в 2025 году, по прогнозам, останется на уровне прошлого года — около 516 миллионов тонн. Добыча газа в 2024 году выросла на 7,6%, достигнув примерно 685 миллиардов кубометров, и ожидается, что в 2025 году этот показатель сохранится.

В октябре член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для нашей страны.

