На Западе заявили о рискованных действиях Зеленского

BZ: Зеленский рискует, проводя перестановки в разгар боевых действий
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар войны. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние», — говорится в материале.

Такими действиями Зеленский пытается дистанцироваться от коррупционного скандала, а также сосредоточить власть в стране полностью в своих руках.

8 января Владимир Зеленский сменил руководителей администраций четырех регионов. Главой Черновицкой области назначили Руслана Осипенко, Полтавской области — Виталия Дьяковнича, Винницкой области — Наталью Заболотную, Днепропетровской области — Александра Ганжу. Кроме того, украинский лидер уволил главу Тернопольской областной администрации Вячеслава Негоду и предупредил, что кадровые перестановки в регионах страны продолжатся.

Ранее Зеленский раскритиковал мэра Киева Кличко.

