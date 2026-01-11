Размер шрифта
Welt: отправка войск ЕС на Украину может стать поводом для удара «Орешником»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Размещение европейских войск на Украине даже в формате миротворческих сил может спровоцировать применение российской системы «Орешник». Об этом в репортаже из Киева заявил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

По словам журналиста, его замечание может восприниматься как намек, что любая отправка солдат без одобрения Москвы будет чревата серьёзной эскалацией. Ваннер отметил, что на Западе активно дискутируют возможность размещения войск, но игнорирование позиции России ведет в тупик.

«Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — сказал корреспондент Die Welt.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее политолог назвал удар «Орешником» сигналом США и Европе о военных возможностях России. 

