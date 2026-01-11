Размер шрифта
Королю Марокко понадобилось лечение

MAP: врач Беламани назначил лечение королю Марокко Мухаммеду VI
Zhao Dingzhe/Global Look Press

Состояние здоровья короля Марокко Мухаммеда VI требует медицинского контроля и покоя, но признаков осложнений от болей, которые испытывает монарх в пояснице, нет. Об этом говорится в заключении лечащего врача Мухаммеда VI профессора Лахсена Беламани, которое привело агентство MAP.

«Король Марокко страдает от пояснично-седалищной боли, которая сопровождается мышечными спазмами», — указывается в заключении

Как отмечается, лечащий врач монарха уточнил, что боли «не имеют каких-либо признаков тяжести». Согласно предписаниям профессора Баламани, из-за болей, которые испытывает Мухаммед VI, ему требуется «соответствующее медицинское лечение и период функционального покоя».

В марте прошлого года Мухаммед VI принял решение помиловать 1533 человека, осужденных за различные правонарушения, по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). После принятого решения король Марокко совершил молитву в мечети «Ахль Фес» вместе со своим сыном наследным принцем Мулай Хасаном, родным братом принцем Мулай Рашидом, а также принцами Мулай Ахмедом и Мулай Исмаилом.

Ранее король Марокко передал приветствие президенту России.

