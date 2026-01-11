Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

СМИ: Трамп поручил командованию спецопераций составить план вторжения в Гренландию

Daily Mail: Трамп поручил составить детальный план вторжения в Гренландию
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Сторонники жесткой линии в политике, окружающие президента США, во главе с политическим советником Стивеном Миллером, настолько воодушевлены успехом операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро , что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия», — пишет издание.

Отмечается также, что Трамп хочет присоединить Гренландию на основании ее «стратегического положения и минеральных богатств», и прежде он неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Однако такой радикальный шаг поставил бы американского лидера в противостояние с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и фактически привел бы к распаду НАТО.

До этого стало известно, что Евросоюз готовит план санкций против США из-за Гренландии. Согласно планам, под ограничения могут попасть компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google и Microsoft.

Ранее Трамп заявил, что не хочет видеть Россию или Китай в Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592075_rnd_2",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+