СМИ: Трамп поручил командованию спецопераций составить план вторжения в Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Сторонники жесткой линии в политике, окружающие президента США, во главе с политическим советником Стивеном Миллером, настолько воодушевлены успехом операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро , что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия», — пишет издание.

Отмечается также, что Трамп хочет присоединить Гренландию на основании ее «стратегического положения и минеральных богатств», и прежде он неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Однако такой радикальный шаг поставил бы американского лидера в противостояние с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и фактически привел бы к распаду НАТО.

До этого стало известно, что Евросоюз готовит план санкций против США из-за Гренландии. Согласно планам, под ограничения могут попасть компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google и Microsoft.

Ранее Трамп заявил, что не хочет видеть Россию или Китай в Гренландии.