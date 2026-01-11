Размер шрифта
Посол рассказал об отсутствии охраны рядом с Мадуро во время захвата

Мелик-Багдасаров: когда США захватывали Мадуро, рядом с ним не было охраны
Fernando Llano/AP

Рядом с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в момент, когда его захватывали военные США, не было никого из охраны. Об этом рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Могу вам сказать прямо, ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости», — сказал он.

В момент захвата часть людей находилась возле здания, а некоторые также контролировали соседние строения.

Посол уточнил, что «огонь велся по всему, что шевелится». Мелик-Багдасаров добавил, что данная операция была жестокой.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в США оценили вероятность помилования Мадуро.

