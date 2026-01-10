Нобелевский комитет высказался о возможности передачи Трампу премии мира

Нобелевскую премию невозможно передать другому лицу. Об этом заявил Норвежский Нобелевский комитет на своем сайте.

«После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и действует всегда», — говорится в сообщении.

6 января лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что после атаки на страну готова отдать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году. По ее словам, еще при получении награды она посвятила ее американскому лидеру, так как считала, что «он этого заслуживает». 3 января же президент США «добился» того, что многие считали невозможным, отметила лидер оппозиции.

3 января силы США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватили и вывезли президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.