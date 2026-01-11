СМИ: Vitol отправит растворитель для нефти в Венесуэлу по сделке с США

Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ожидается, что в эти выходные торговая компания Vitol, занимающаяся торговлей сырьевыми товарами, загрузит первую партию нафты из США в Венесуэлу в рамках нового соглашения о поставках, объявленного всего несколько дней назад президентом (США - прим. ред.) Дональдом Трампом», — сообщает агентство.

Отмечается также, что поставка нафты, используемой в качестве растворителя для снижения концентрации тяжелой нефти, и облегчения ее транспортировки из Венесуэлы, станет «важной вехой в усилиях по увеличению добычи в этой южноамериканской стране».

10 января Трамп заявил, что сделает Венесуэлу «снова богатой и безопасной». При этом он подчеркнул, что «любит венесуэльский народ».

До этого американский лидер сообщил о своем намерении оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет.

Ранее Трамп заявил, что США отменили вторую атаку на Венесуэлу.