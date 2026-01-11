Назван минимальный курс доллара в 2026 году

Экономист Балынин: курс доллара может опускаться ниже 70 рублей в 2026 году

Курс доллара может опускаться ниже 70 рублей в 2026 году, а евро — ниже 80 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Стратегический курс на укрепление рубля в 2026 году вне зависимости от информационного шума будет продолжен. Вижу потенциал укрепления рубля в 2026 году на значениях ниже 70 рублей за доллар и ниже 80 рублей за евро. Этому будут способствовать низкий уровень доверия россиян к американской валюте как недружественной, уверенно закрепившееся желание хранить сбережения в рублях, ориентация на туристические поездки по России и дружественным странам, результативная политика импортозамещения и обеспечения финансового и технологического суверенитета России», — отметил Балынин.

Он посоветовал россиянам отказываться от иностранной валюты в своем портфеле: так и надежнее, и спокойнее.

По мнению экономиста, самый выгодный финансовый инструмент на данный момент – банковский вклад. Текущие предложения позволяют иметь доходность 15-16%, пояснил Балынин. При среднем вкладе (663 тыс. рублей) можно получать ежемесячно доход примерно по 8,3 тыс. рублей, заключил экономист.

По данным Investing.com, 30 декабря доллар стол более Х рублей, евро — более Y рублей (впишу значения 30 декабря).

