Пожар в ТЦ в Ялте локализовали

МЧС: в торговом центре в Ялте пожар локализован на 1 тысяч «квадратов»

Пожар в торговом центре в поселке Виноградном в Ялте локализован на площади 1 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В Ялте локализовали пожар на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 60 человек, а также 20 единиц техники.

Известно, что огонь вспыхнул в магазине «Доброцен» в поселке Виноградное под Ялтой, на улице Красина.

