Пожар в ТЦ в Ялте локализовали

МЧС: в торговом центре в Ялте пожар локализован на 1 тысяч «квадратов»
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Пожар в торговом центре в поселке Виноградном в Ялте локализован на площади 1 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В Ялте локализовали пожар на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 60 человек, а также 20 единиц техники.

Известно, что огонь вспыхнул в магазине «Доброцен» в поселке Виноградное под Ялтой, на улице Красина.

Недавно в Калининграде сотрудники МЧС спасли при пожаре 50 кошек. Возгорание произошло в частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской — загорелась ветошь, лежавшая на печке, пламя повредило потолок. Помимо 50 кошек из здания вывезли одну собаку.

Незадолго до этого сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на крыше предприятия на востоке Москвы. Пожар произошел на проспекте Буденного. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

Ранее в Магадане загорелась крыша жилого дома.

