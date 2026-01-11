Высота сугробов в Московской области превысила полметра

Высота сугробов в столице по итогам сильного снегопада, обрушившегося на Московский регион 8-9 января, достигла 38 см, а в Подмосковье - 51 см. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Высота снежного покрова в Москве достигла 30-38 см, по области - до 51 см на метеостанции Черусти», — заявил собеседник агентства.

Синоптик также напомнил, что 9 января был обновлен суточный рекорд количества осадков, который составил 21,4 мм осадков. При этом предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году, и составил 12,9 мм.

«На метеостанции Тушино выпало 15 мм, на метеостанции Балчуг - 19 мм, в Московской области выпало от 15 до 26 мм осадков», — уточнили в Гидрометцентре.

Синоптики также сообщили, что рекордный показатель осадков в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.

До этого сообщалось, что в Коломне высота снежного покрова достигла 41 см, в Михайловском — 38 см, в Павловском Посаде и Серпухове — 35 см, Кашире и Наро-Фоминске — 34 см. В некоторых районах Владимирской области сугробы также достигли высоты в 51 см.

Ранее москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды.