Офтальмолог объяснила, как уберечь глаза от синего света

Врач Корнилова: синий свет влияет не только на зрительный комфорт, но и на биоритмы

Сегодня сложно представить работу, учебу или отдых без смартфона, планшета или ноутбука. Большинство современных экранов оснащены светодиодной подсветкой, в основе которой лежит синий спектр — он обеспечивает яркость и энергоэффективность изображения. Однако из-за его постоянного воздействия могут возникать зрительное перенапряжение и ощущение усталости. Как защитить глаза от синего света в эпоху гаджетов, «Газете.Ru» рассказала Елена Корнилова, руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон», врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук.

Синий свет влияет не только на зрительный комфорт, но и на наши биоритмы.

«При длительной работе с гаджетами глаза испытывают дополнительную нагрузку. Это не просто утомление: избыток света синего спектра может нарушать сон и снижать концентрацию», — отмечает эксперт.

Особенно уязвимы те, кто проводит перед экраном весь рабочий день. Усталость глаз проявляется сухостью, покраснением, ощущением «песка» и даже головной болью. Часто эти признаки списывают на стресс, хотя нередко причина — компьютерный зрительный синдром (КЗС).

КЗС формируется под воздействием нескольких факторов: длительной работы на близком расстоянии, ярких или мерцающих экранов, редкого моргания, сухого воздуха и отсутствия регулярного отдыха.

Первый шаг — понять, насколько ваши глаза чувствительны к цифровой нагрузке.

«Консультация специалиста поможет определить это и подобрать оптимальные методы защиты с учетом индивидуальных особенностей и привычек работы с гаджетами.

Защита от синего света особенно актуальная для офисных сотрудниов и студентов, которым нужна коррекция зрения. Им могут подойти очки или контактные линзы с фильтром синего света. Они выборочно задерживают часть коротковолнового излучения от экранов и искусственного освещения, сохраняя при этом свет, который важен для нормальных биоритмов. Тем, кто часто переключается между устройствами или много двигается, могут быть полезны антибликовые покрытия для экранов», — рассказала эксперт.

На состояние зрения сильно влияют наши повседневные привычки. Важно не только то, сколько времени вы проводите перед экраном, но и в каких условиях. Правильно выставленные яркость и контраст (примерно 70–80% при умеренной общей яркости), оптимальная дистанция до монитора — 40–70 см, а также использование ночного режима или режима «комфорт для глаз» вечером помогают снизить зрительную нагрузку и сделать изображение более приятным для восприятия.

«Также необходимо давать глазам отдых. Короткие перерывы и правило «20–20–20» — каждые 20 минут переводить взгляд на объект примерно в шести метрах (20 футов) и задерживать его там на 20 секунд — помогают расслабить мышцы, отвечающие за фокусировку. Частое моргание способствует увлажнению глазной поверхности и предотвращает сухость, которая усиливается при напряженной работе», — отметила врач.

Организация пространства играет существенную роль: мягкий рассеянный свет, отсутствие бликов и расположение монитора чуть ниже уровня глаз делают работу более комфортной.

«Полезно чередовать использование гаджетов с активностями вдали от экранов. Прогулка, спорт или хобби без цифровых устройств дают глазам возможность отдохнуть и переключить внимание. Если беспокоит сухость, могут помочь слезозаменители без консервантов, особенно в помещениях с кондиционируемым воздухом», — рекомендовала офтальмолог.

Защита зрения — это комплекс мер. Осознанное использование гаджетов, грамотная организация рабочего места, регулярные паузы и современные средства защиты помогают снизить утомление глаз и сохранить комфорт зрения даже при длительной работе с техникой.

