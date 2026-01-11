Российский посол рассказал о проблемах со связью в Венесуэле во время атаки США

Во время атаки США по Венесуэле на станциях противовоздушной обороны (ПВО) произошли сбои связи. Об этом рассказал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», — заявил дипломат.

В то же время Мелик-Багдасаров отметил, что в этот период значительная часть личного состава венесуэльских вооруженных сил находилась в отпусках, что снизило боеспособность армии. Кроме того, он предположил, что приказы на оборону могли поступить с опозданием.

До этого российский дипломат рассказал подробности захвата жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес. Мелик-Багдасаров заявил, что Флорес сама решила последовать за своим супругом. Российский посол выразил мнение, что поведение супруги венесуэльского лидера является подвигом.

3 января силы США совершили серию ударов по Венесуэле и захватили Мадуро, после чего вывезли его. 5 января 2026 года начался его судебный процесс по обвинениям в руководстве наркокартелем и другим преступлениям. Ему грозит несколько пожизненных заключений.

Ранее в США оценили вероятность помилования Мадуро.