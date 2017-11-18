Хиллари Клинтон назвала Путина «угрозой национальной безопасности» США

В ходе первого публичного выступления вместе с супругом после президентских выборов в 2016 году экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала президента России Владимира Путина угрозой национальной безопасности страны, передает NBC.

«Владимир Путин — это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности. Они сеяли разлад в США», — сказала она.

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Клинтон также выразила уверенность в том, что власти США оказались слишком «медленными, чтобы защититься».

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