Хиллари Клинтон назвала Путина «угрозой национальной безопасности» США
В ходе первого публичного выступления вместе с супругом после президентских выборов в 2016 году экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала президента России Владимира Путина угрозой национальной безопасности страны, передает NBC.
«Владимир Путин — это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности. Они сеяли разлад в США», — сказала она.
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Клинтон также выразила уверенность в том, что власти США оказались слишком «медленными, чтобы защититься».
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