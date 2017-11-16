Трамп отменил запрет Обамы на импорт трофеев из убитых в Африке слонов

Президент США Дональд Трамп отменил введенный его предшественником Бараком Обамой запрет на импорт трофеев из слонов из ряда африканских стран, пишет The Hill.

Как сообщается, администрация Трампа сняла запрет на импорт остатков слонов, которые были убиты охотниками в Зимбабве и Замбии, утверждая, что это может стимулировать усилия по сохранению вида.

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«Правовая, хорошо регулируемая спортивная охота в рамках программы рационального управления может принести пользу сохранению определенных видов путем предоставления стимулов местным общинам для сохранения видов», — отмечается в сообщении администрации.

Газета подчеркивает, что популяция африканских слонов сократилась на 111 тысяч особей за последние 10 лет, что в значительной степени объясняется браконьерством.

Администрация Обамы ввела запрет на импорт спортивных охотничьих трофеев из африканских слонов из Зимбабве в 2014 году в рамках национальной стратегии по борьбе с браконьерством и торговлей дикими животными.

Ранее сообщалось, что Трамп чуть не забыл подписать указ о реформе здравоохранения Obamacare.