Турчинов заявил об уходе Украины от «российских имперских стандартов»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов заявил, что объявление 25 декабря выходным днем наряду с православным Рождеством 7 января позволит Украине отойти от «российских имперских стандартов». Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Это важное мировоззренческое и историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

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По его словам, введение нового праздника поможет стране «оторваться от московских календарей» и отмечать Рождество «вместе со всем цивилизованным миром».

16 ноября Верховная рада объявила день католического Рождества выходным.