Медведев рассказал президенту Южной Кореи о принципиальной позиции России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове был мир, передает РИА «Новости».

В ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Медведев сказал, что это является принципиальной позицией России и она отстаивается во всех инстанциях.

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«Так же, как и Республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир», — сказал российский премьер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что альтернатив мирному урегулированию в ситуации с КНДР нет.