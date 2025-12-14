В Петербурге мошенники убедили пенсионерку «заменить» домофон за 14 млн рублей

В Петербурге ищут мошенников, которые под предлогом замены домофона убедили женщину передать им около 14,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале.

61-летняя жительница Приморского района обратилась в полицию в субботу, 13 декабря. Она сообщила, что в период с 18 августа по 26 ноября ей неоднократно звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками разных организаций, предлагали заменить домофон. Под этим предлогом женщину убедили обналичить крупную сумму денег и передать ее курьеру.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Москве бдительный таксист помог полицейским поймать пособницу телефонных мошенников. По данным МВД, 84-летняя москвичка получила звонок от лжеследователя, который заявил, что ее накопления якобы пытаются похитить. Пенсионерку убедили передать деньги незнакомке, являющейся пособницей преступников.

Водитель такси, который привез злоумышленницу на место преступления, заподозрил неладное после ее возвращения с пакетом. Он остановил машину рядом с сотрудниками ГИБДД и полицейские задержали подозреваемую — в пакете нашли 2,5 млн рублей.

Ранее россиянин смог вернуть переведенные мошенникам деньги.