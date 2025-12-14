На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мошенники убедили пенсионерку «заменить» домофон за 14 млн рублей

МВД: у пожилой петербурженки похитили 14 млн под предлогом замены домофона
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Петербурге ищут мошенников, которые под предлогом замены домофона убедили женщину передать им около 14,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале.

61-летняя жительница Приморского района обратилась в полицию в субботу, 13 декабря. Она сообщила, что в период с 18 августа по 26 ноября ей неоднократно звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками разных организаций, предлагали заменить домофон. Под этим предлогом женщину убедили обналичить крупную сумму денег и передать ее курьеру.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Москве бдительный таксист помог полицейским поймать пособницу телефонных мошенников. По данным МВД, 84-летняя москвичка получила звонок от лжеследователя, который заявил, что ее накопления якобы пытаются похитить. Пенсионерку убедили передать деньги незнакомке, являющейся пособницей преступников.

Водитель такси, который привез злоумышленницу на место преступления, заподозрил неладное после ее возвращения с пакетом. Он остановил машину рядом с сотрудниками ГИБДД и полицейские задержали подозреваемую — в пакете нашли 2,5 млн рублей.

Ранее россиянин смог вернуть переведенные мошенникам деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами