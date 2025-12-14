Машина врезалась в магазин в Рязани

Легковой автомобиль протаранил магазин в Рязани. Об этом сообщил Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани» со ссылкой на подписчиков.

В материале говорится, что инцидент произошел в микрорайоне Канищево.

«ВАЗ 2114 влетел <...> в магазин «Панда Оптика», — отмечается в тексте.

Как пишет «РЗН.инфо», получивший повреждения магазин расположен на улице Станкозаводской. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

14 декабря иномарка врезалась в столб в Омске. Трагедия произошла в районе 66-го километра трассы Омск — Черлак. Водитель автомобиля Nissan Primera потерял управление, в результате чего машина сбилась с дороги и столкнулась с опорой линии электропередачи. У транспортного средства оказались разбиты стекла и смят кузов. Находившийся за рулем человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики на месте осмотрели пострадавших пассажиров и отпустили их домой.

В тот же день в Новосибирске автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. По словам очевидцев, спровоцировавший аварию водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Башкирии машина с людьми упала в реку.