В российском городе в клубе расстреляли двух охранников

МВД: в караоке-клубе Мурманска расстреляли двух охранников
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В караоке-клубе Мурманска расстреляли двух охранников. Они получили ранения, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как уточняется, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 14 декабря, в заведении по Кольскому проспекту.

«Сотрудниками полиции установлено, что в результате конфликта неустановленное лицо, предположительно из травматического оружия, причинило ранение двоим охранникам заведения. Мужчины осмотрены медиками, обслужены амбулаторно», — сказано в сообщении.

В отдел полиции доставили троих мужчин. В ведомстве также добавили, что сейчас ищут других граждан, которые могут быть причастны к случившемуся.

В начале октября этого года в селе Унцукуль в Дагестане произошла перестрелка. Изначально СМИ утверждали, что огонь открыли в местной школе — но МВД России опровергло эту информацию. По данным ведомства, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, и в нем участвовали шестеро взрослых. Один из них применил травматическое оружие. Ранения получили три человека.

Ранее в Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четверых человек.

