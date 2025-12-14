В Сиднее на месте стрельбы нашли предмет, напоминающий взрывчатку

Полиция нашла на месте стрельбы на пляже в Сиднее подозрительный предмет, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает телеканал ABC.

В публикации говорится, что полиция работает над его обезвреживанием. Другие подробности неизвестны.

До этого задержали третьего подозреваемого в стрельбе на пляже.

Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что десять человек не выжили при стрельбе на пляже в Сиднее, 11 пострадали, в том числе двое полицейских.

При этом Telegram-канал SHOT писал, что стрельбу устроили двое неизвестных. Один из них был ликвидирован, второй получил ранение и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Стрельба произошла во время празднования начала Хануки. По этому поводу на пляже собрались несколько тысяч представителей еврейской общины, отмечается в материале.

Ранее в Норвегии произошла стрельба в торговом центре.