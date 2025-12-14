Президент Израиля обратился к австралийцам в связи со стрельбой в Сиднее

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к жителям Австралии в связи со стрельбой на пляже в Сиднее, сообщает The Jerusalem Post.

«Весь народ Израиля замирает в этот самый момент, когда мы молимся о выздоровлении раненых. Мы молимся за них и за тех, кто погиб. Мы посылаем самые теплые слова поддержки отсюда, из Иерусалима», — сказал он.

Герцог осудил «жестокое нападение на евреев» в Сиднее и призвал австралийские власти принять меры против растущей в стране волны антисемитизма.

В свою очередь глава МВД Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль неоднократно предупреждал правительство Австралии об опасности для жителей в связи с антисемистскими шествиями на улицах Сиднея, однако власти страны не отреагировали на эти предупреждения.

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее, где в это время проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Неизвестные открыли огонь, в результате 10 человек погибли и еще 12 человек пострадали. По данным ABC News, двоих подозреваемых в стрельбе задержали, одного из них полиция опознала.

Также СМИ писали о задержании еще одного, третьего стрелявшего.

Ранее в Норвегии произошла стрельба в торговом центре.