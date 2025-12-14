На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Израиля обратился к австралийцам в связи со стрельбой в Сиднее

Президент Израиля призвал власти Австралии отреагировать на волну антисемитизма
true
true
close
Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к жителям Австралии в связи со стрельбой на пляже в Сиднее, сообщает The Jerusalem Post.

«Весь народ Израиля замирает в этот самый момент, когда мы молимся о выздоровлении раненых. Мы молимся за них и за тех, кто погиб. Мы посылаем самые теплые слова поддержки отсюда, из Иерусалима», — сказал он.

Герцог осудил «жестокое нападение на евреев» в Сиднее и призвал австралийские власти принять меры против растущей в стране волны антисемитизма.

В свою очередь глава МВД Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль неоднократно предупреждал правительство Австралии об опасности для жителей в связи с антисемистскими шествиями на улицах Сиднея, однако власти страны не отреагировали на эти предупреждения.

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее, где в это время проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Неизвестные открыли огонь, в результате 10 человек погибли и еще 12 человек пострадали. По данным ABC News, двоих подозреваемых в стрельбе задержали, одного из них полиция опознала.

Также СМИ писали о задержании еще одного, третьего стрелявшего.

Ранее в Норвегии произошла стрельба в торговом центре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами