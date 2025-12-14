На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский ответил на слова Трампа о своем недовольстве мирным планом

Зеленский: финальный вариант мирного соглашения не будет нравиться всем
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальный вариант мирного плана не будет нравиться всем. Так во время общения с журналистами он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что ему, в отличие от представителей делегации Киева, не нравится вариант соглашения, пишет УНИАН.

«Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США. Самое главное, чтобы план был справедливым, прежде всего для Украины, потому что Россия начала войну», — сказал Зеленский.

По его словам, план должен «быть действенным», а не быть «просто бумажкой». Документ должен стать важным шагом к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, указал политик. После подписания документа у России «не должно быть возможностей» к «агрессии», отметил Зеленский.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

Ранее Зеленский раскрыл, какой мир нужен Украине.

Переговоры о мире на Украине
