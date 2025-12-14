«Роскосмос» раскрыл результаты эксперимента на спутнике «Бион-М»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роскосмос» признал эксперимент на спутнике «Бион-М» №2 успешным
Роскосмос

Государственная комиссия признала успешным эксперимент с животными и растениями на спутнике «Бион-М» №2. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в Telegram-канале.

«Полет космического аппарата «Бион‑М» № 2 признан успешным. Все бортовые системы отработали в штатном режиме, а научная орбитальная программа выполнена в полном объеме», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, результаты полета обладают высокой научной ценностью и будут служить основой для дальнейших экспериментов в космосе.

Основной целью запуска было комплексное исследование комбинированного воздействия невесомости и повышенного уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. Для исследования спутник вывели на орбиту с высоким наклонением, проходящую через высокие широты. На этой территории космического пространства уровень радиации выше, чем на орбите МКС и приближается к величинам, характерным
для межпланетного полета.

В предстоящем году ученые начнут подготовку к запуску «Биона‑М» № 3 для изучения факторов полета в более тяжелых условиях радиационного воздействия.

19 сентября «Роскосмос» сообщил, что спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» №2 приземлился в Оренбургской области после 30 суток в космосе. Ракета «Союз-2.1б» с данным спутником стартовала с космодрома Байконур 20 августа.

«Бион» представляет собой серию российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. С 1973 по 1996 год было успешно запущено 11 спутников этой серии. В 2013 году впервые состоялся запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М».

Ранее сообщалось, что потомки мух, слетавших на спутнике «Бион-М», тоже отправятся в космос.

