Правительство выделит аграриям более 60,5 млрд рублей

Правительство выделит 60,5 млрд рублей на субсидирование кредитов для АПК
Pixabay

Российское правительство дополнительно выделит свыше 60,5 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«На поддержку программы дополнительно выделено более 60,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в публикации.

Средства из резервного фонда правительства дадут возможность сохранить льготную процентную ставку по 48 тыс. ранее выданным кредитным займам. Это, отметили в кабмине, позволит аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объемов сырья и продовольствия.

10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика России к концу 2026 года должна выйти на темпы роста не ниже мировых. По его словам, в настоящий момент власти делают большой акцент на приток кадров в обрабатывающее производство, машиностроение.

Ранее Мишустину предложили запустить ипотеку под 1% для некоторых семей.

