Развеян популярный стереотип о гениях

Intelligence: гении не обладают повышенной эматией
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Широко распространенный образ «сверхчувствительного гения», который будто бы острее других переживает эмоции окружающих, не подтверждается современными данными. Новый обзор доказал: люди с высоким интеллектуальным потенциалом действительно обладают развитой эмпатией — но ее характер существенно отличается от привычных представлений. Работа опубликована в журнале Intelligence.

Авторы анализа обнаружили, что у носителей высокого IQ автоматическая эмоциональная реакция на переживания других оказывается не выше, чем у остального населения. То есть они не сильнее «заражаются» чужими эмоциями, не острее чувствуют боль или печаль, наблюдая за другими. Вместо этого в их профиле доминирует другой вид эмпатии — когнитивный, основанный на внимательном анализе ситуации и высоком уровне понимания чужих состояний.

Исследователи изучили десятки работ, посвященных тому, как высокоинтеллектуальные люди воспринимают, распознают и регулируют эмоции. Выяснилось, что они часто превосходят других в точности определения чужого настроения, едва уловимых изменений мимики или интонации. Это связано с развитой системой внимания, высокой скоростью обработки информации и эффективной работой мозговых сетей, отвечающих за социальное восприятие. Однако эмоциональная отзывчивость при этом может быть осознанно подавлена: сильные исполнительные функции мозга позволяют людям с высоким IQ «отключать» автоматические реакции, чтобы сохранять хладнокровие и анализировать ситуацию максимально объективно.

Такой способ взаимодействия с эмоциями исследователи называют «интеллектуализацией». Он помогает сохранять контроль в стрессовых ситуациях, но может создавать впечатление холодности или дистанции, хотя человек при этом прекрасно понимает, что чувствует собеседник.

Отдельное внимание авторы уделили мотивации высокоинтеллектуальных людей в ситуации помощи. Их эмпатия, по данным обзора, часто опирается не на эмоциональную вовлеченность, а на развитое чувство справедливости: реакция запускается, когда нарушаются принципы или нормы, а не тогда, когда страдает конкретный человек.

Интересно, что такой профиль эмпатии внешне может напоминать некоторые черты аутизма, однако исследователи подчеркивают принципиальную разницу. У людей с расстройствами аутистического спектра трудности нередко связаны с распознаванием социальных сигналов, тогда как у высокоинтеллектуальных людей сигнал прочитывается отлично, но эмоциональная реакция намеренно регулируется.

Исследователи призывают отказаться от мифа о том, что высокий интеллект сам по себе делает человека либо гиперчувствительным, либо эмоционально холодным. По их словам, это гораздо более сложный профиль, где сильная аналитическая составляющая иногда подавляет эмоциональную, но не заменяет ее.

Ранее было выявлено неочевидное качество тревожных людей.

