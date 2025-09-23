Трамп встречается с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Онлайн

17:35

Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Он пригрозил ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине.

Политик назвал «позорной» закупку Европой российских нефти и газа.

Трамп назвал Индию и Китай «основными спонсорами продолжающейся войны».

Американский лидер также призвал все страны мира прекратить раз и навсегда разработку биологического и ядерного оружия. США возглавят международные усилия по контролю за таким оружием, новая система верификации сделают на базе ИИ.