На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Трамп встречается с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Онлайн

Онлайн-трансляция встречи Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters
Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины планирует обсудить обещанные послевоенные гарантии безопасности, которые он считает критически важными для любого мирного соглашения, и призвать к введению «жестких санкций» против Москвы. В последний раз Трамп и Зеленский встречались в середине августа в Белом доме. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:54

Откровенно говоря, Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить очень большую армию — Трамп

20:52

Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за то, что тот «прикладывает усилия», чтобы завершить конфликт как можно скорее.

20:48

Если российские самолеты зайдут в воздушное пространство НАТО, их собьют — Трамп

20:47

Трамп — о гарантиях безопасности для Украины: пока еще рано отвечать на этот вопрос

20:46

Россия обладает большой военной мощью — Трамп

20:45

Экономика России в «ужасном» состоянии из-за конфликта на Украине — Трамп

20:44

В ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину, Трамп сказал: «Я дам вам ответ в течение месяца».

20:40

Встреча Трампа и Зеленского началась.

17:35

Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Он пригрозил ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине.
Политик назвал «позорной» закупку Европой российских нефти и газа.

Трамп назвал Индию и Китай «основными спонсорами продолжающейся войны».

Американский лидер также призвал все страны мира прекратить раз и навсегда разработку биологического и ядерного оружия. США возглавят международные усилия по контролю за таким оружием, новая система верификации сделают на базе ИИ.

16:03

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт еще 22 сентября обозначила, что у Трампа будет серия двусторонних встреч. По ее словам, американский лидер будет беседовать с генсеком ООН и лидерами ЕС и Аргентины. Кроме этого, у него запланирована многосторонняя встреча с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании. Также Трамп посетит прием, на который приглашены более ста мировых лидеров. В числе прочего он проведет встречу с Зеленским.

16:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня президент США Дональд Трамп встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию их беседы.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
ВС РФ заблокировали крупную группировку ВСУ в Купянске. Военная операция, день 1308-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1308-й день
«Защитим каждый дюйм»: НАТО грозит России ответом после инцидента с МиГ-31 над Эстонией
НАТО пообещало России решительный ответ в случае нарушения воздушных границ
Трамп на Генассамблее ООН упомянул Россию десять раз
Трамп ответил на вопрос, может ли НАТО сбивать российские истребители
Зеленский встретился с Трампом в здании ООН
Россиянам назвали способы сочетать серебро и золото в одном образе
При атаке дрона в Белгородской области пострадала женщина
Новости и материалы
Трамп признал военную мощь России
Южная Корея отвергла сценарий «поглощения» КНДР
При пожаре в зоопарке Новосибирска погибли пятнистые олени и козлы
Трамп оценил состояние экономики РФ
Стало известно о многомиллионной прибыли Басты на лейбле
«Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов от россиян
Эрдоган заявил, что ООН не защитила своих сотрудников в секторе Газа
В Венгрии назвали нереалистичным требование Трампа отказаться от нефти и газа из РФ
В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке
Россиянам назвали лучшие блюда для борьбы с анемией
Участники Генассамблеи массово покинули штаб-квартиру ООН после речи Трампа
Немоляева раскритиковала новогоднюю пародию на «Служебный роман»
Россиянам объяснили, как восстановить волосы после лета
Россиянам назвали самую популярную пластику в 2024 году
Агент Овечкина раскрыл, будет ли готов хоккеист после травмы к началу НХЛ
Сотрудники крупных компаний обращаются к нейросетям втрое чаще других
Бывший сотрудник Росимущества сбежал с заседания суда
Трамп заявил о желании Лондона перейти «на законы шариата»
Все новости
Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
«Cимвол позора»: в Госдуме объяснили, почему США не вторгнутся в Афганистан снова
Дипломатическая машина Северной Кореи попала в ДТП центре Москвы
После реформы утильсбора дилерам будет дешевле привезти иномарку, чем россиянам-частникам
НАС назвал три иномарки, которые будет выгоднее привезти дилеру, чем частнику
«БПЛА стали политическим инструментом». Почему ВСУ усилили атаки на Россию
ВС РФ нанесли удар по силам и объектам ВСУ в ответ на теракт в Крыму
«Сотрудничал с ОПГ»: у судьи Верховного суда Момотова требуют изъять активы на 9 млрд
Генпрокуратура намерена изъять у судьи ВС РФ Момотова активы на 9 млрд рублей
Первый «Народный артист России»: 95 лет со дня рождения Ивана Краско
«Чудес не ждут»: Украина готовится продолжать конфликт без помощи Запада
Reuters: Украина готовится к риску продолжать конфликт без поддержки Запада
Оформил карту «для знакомого» — сел на два года: кто такие дропперы и чем они занимаются
Уголовные статьи для дропперов: почему за легкий заработок дают реальный срок
Индексация зарплаты с 1 октября 2025 года: кому повысят оклады и на сколько
Как изменится заработная плата военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и бюджетников
Зеленский и Токаев встретились впервые с 2019 года. Что они говорили об СВО и Украине после конфликта?
Токаев на встрече с Зеленским высказался о решении конфликта на Украине
Взрыв в Реутове и десятки отложенных рейсов: Москву за сутки атаковали свыше 40 дронов ВСУ
Собянин: силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников на подлете к Москве
Откуда Трамп взял, что парацетамол вызывает аутизм? Что говорят ученые
Сотрудник МГППУ Овсянникова: пока связь парацетамола и аутизма недостаточно изучена
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами