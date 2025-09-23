Трамп встречается с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Онлайн

Откровенно говоря, Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить очень большую армию — Трамп
Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за то, что тот «прикладывает усилия», чтобы завершить конфликт как можно скорее.
В ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину, Трамп сказал: «Я дам вам ответ в течение месяца».
Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Он пригрозил ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине.
Политик назвал «позорной» закупку Европой российских нефти и газа.
Трамп назвал Индию и Китай «основными спонсорами продолжающейся войны».
Американский лидер также призвал все страны мира прекратить раз и навсегда разработку биологического и ядерного оружия. США возглавят международные усилия по контролю за таким оружием, новая система верификации сделают на базе ИИ.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт еще 22 сентября обозначила, что у Трампа будет серия двусторонних встреч. По ее словам, американский лидер будет беседовать с генсеком ООН и лидерами ЕС и Аргентины. Кроме этого, у него запланирована многосторонняя встреча с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании. Также Трамп посетит прием, на который приглашены более ста мировых лидеров. В числе прочего он проведет встречу с Зеленским.