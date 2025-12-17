На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский школьник оказался в больнице, выпив свою кровь по совету из TikTok

SHOT: в Москве юноша выпил свою кровь и попал в больницу с отравлением
Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Москвы попал в больницу после неудачной попытки поднять уровень гемоглобина в крови. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 17-летний молодой человек посмотрел видео в TikTok, в котором автор утверждал, что уровень гемоглобина в крови можно поднять, если выпить собственную кровь.

Юноша последовал совету, однако спустя непродолжительное время у него ухудшилось самочувствие. Молодого человека рвало кровью, температура повышалась.

В результате его госпитализировали с отравлением. Врачам удалось спасти несовершеннолетнего. В беседе с медиками пациент рассказал о причине произошедшего.

«Врачи пришли в ужас от такого заявления. Они уже выписали пациенту направление к психиатру», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге девушка сломала руку после попытки снять TikTok за пару часов до свадьбы. Она решила пробежаться по коридору отеля в платье, но в какой-то момент она зацепилась за подол и упала. В больницу она попала только после церемонии бракосочетания.

Ранее 88-летний мужчина потерял пенсию и стал миллионером благодаря тиктокеру.

