Российские хоккеисты «Миннесоты» разгромили «Вашингтон»

«Миннесота Уайлд» победила «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в ночь с 16 на 17 декабря на льду «Гранд Казино Арены», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

У «Миннесоты» семь очков набрали российские хоккеисты. Владимир Тарасенко отличился дважды, забив две шайбы и отдав один ассист. Кирилл Капризов забросил одну шайбу. Данила Юров отметился голом и сделал две передачи. Также гол оформил Мэтт Болди.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин очков не набрал.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 19 декабря. «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 19 декабря.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

