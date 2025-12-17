На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска уничтожили блиндажи ВСУ на нескольких направлениях

ТАСС: ВС РФ ликвидировали 18 блиндажей и объекты управления украинских сил
РИА Новости

Российская группировка войск «Южная» за прошедшие сутки уничтожила 18 блиндажей Вооруженных сил Украины на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его данным, на этих направлениях были также поражены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, 11 пунктов управления и семь антенн беспилотных летательных аппаратов противника.

В зоне ответственности группировки «Восток», как отметил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов, были уничтожены 13 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, квадроцикл, два пункта боепитания и семь станций спутниковой связи Starlink.

До этого в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) нашли бывший пункт управления беспилотниками сбежавших украинских неонацистов из элитного подразделения ВСУ «Птахи Мадьяра». Пункт был обнаружен бойцами российской группировки войск «Центр» в ходе осмотра домов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о росте числа иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

