Сербия выбрала сторону в противостоянии Европы и России

Вучич: в противостоянии Европы и России Сербия находится на своей стороне
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Сербия в потенциальном конфликте между Европой и Россией находится на своей собственной стороне. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, передает РИА Новости.

Политик считает, что сегодня мир находится на пороге крупного конфликта, и цель Сербии — сохранить мир и развивать свою экономику. Вучич напомнил, что республика потеряла почти 29% населения во время Первой мировой войны.

Президент подчеркнул, что если конфликт произойдет, сербы не будут воевать, они продолжат укреплять свою армию, покупать много систем, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы другие знали, что у страны есть очень сильные факторы сдерживания.

В ноябре Вучич заявлял о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. Политик тогда отметил, что Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Он также дал понять, что первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны.

Ранее в Кремле согласились со словами Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией.

