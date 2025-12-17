Россиянам напомнили об изменении размера пенсий в 2026 году

RT: в 2026 году в России изменятся как страховые, так и социальные пенсии

С 1 января 2026 года в России страховые пенсии повысятся на 7,6%. Таким образом, в среднем выплата вырастет почти на 2 тыс. рублей до 27,1 тыс. рублей в месяц, напомнили RT эксперты «Авито Работы».

Размер выплаты по страховой пенсии рассчитывается по прежней формуле, в которой к фиксированной выплате следует добавить накопленное число ИПК, умноженное на стоимость одного коэффициента. Узнать, сколько конкретный человек накопил ИПК, можно на «Госуслугах» в разделе «Работа и пенсия» — там же есть данные о стаже, напомнили аналитики. Что касается стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты, то в будущем году они составят 156,76 рубля и 9584,69 рубля соответственно.

Для назначения страховой пенсии минимальный стаж должен быть не менее 15 лет, а количество баллов – не менее 30, напомнили эксперты. Они также напомнили, что ряд пенсионеров имеют право на повышенную фиксированную часть выплат. Это, в том числе, инвалиды I группы, пенсионеры, имеющие иждивенцев, граждане, проработавшие несколько лет в районах Крайнего Севера.

Повысятся с 1 января также и социальные пенсии – их проиндексируют на 6,8%, средний размер выплат составит 16,6 тыс. рублей. Если размер пенсии ниже прожиточного минимума в регионе, то власти должны произвести доплату, чтобы выплаты доходили до этого уровня, заключили специалисты.

Напомним, по данным Соцфонда, в десяти регионах РФ средняя пенсия превышает 30 000 рублей. Такие выплаты получают в Республике Коми, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях. А в среднем по стране пенсионеры получают около 23 530 рублей, в том числе работающие пенсионеры — 21 373 рубля, и неработающие — 24 006 рублей.

