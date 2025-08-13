Более 40 беспилотников ВСУ атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1267-й

Воздушные силы Украины сообщают, что по целям в Кременчуге в Полтавской области ночью были выпущены два «Искандера».
Financial Times: ключевые должности специалистов по России и Украине в администрации Дональда Трампа после недавней волны сокращений все еще пустуют.
Военная база США «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в комментарии РИА Новости переадресовала вопрос о предстоящем саммите в Белый дом.
The Wall Street Journal: украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава.
🔴 Минобороны: силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря.
▪️15 БПЛА — в Брянской области;
▪️11 — в Волгоградской;
▪️семь — в Ростовской;
▪️пять — в Краснодарском крае;
▪️по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря.