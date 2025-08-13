На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 40 беспилотников ВСУ атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1267-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1267-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
За минувшую ночь силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем. Ликвидированы 15 дронов в Брянской области, 11 — в Волгоградской, семь — в Ростовской, пять — в Краснодарском крае, по два — в Белгородской, Воронежской областях, в Крыму и над Азовским морем, сообщает Минобороны России. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили нефтеперерабатывающий завод, загорелась «Газель», пострадавших нет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
9:37

Reuters: Зеленский и лидеры стран ЕС экстренно созвонятся с Трампом в 15:00.

9:23

Воздушные силы Украины сообщают, что по целям в Кременчуге в Полтавской области ночью были выпущены два «Искандера».

9:05

Financial Times: ключевые должности специалистов по России и Украине в администрации Дональда Трампа после недавней волны сокращений все еще пустуют.

8:51

Военная база США «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в комментарии РИА Новости переадресовала вопрос о предстоящем саммите в Белый дом.

8:38

⚡️Три БПЛА сбиты над территорией Белгородской области.

8:28

Рейсы задерживаются в волгоградском аэропорту после атаки БПЛА, сообщает мониторинг.

8:25

Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области.

8:16

The Wall Street Journal: украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря.

▪️15 БПЛА — в Брянской области;
▪️11 — в Волгоградской;
▪️семь — в Ростовской;
▪️пять — в Краснодарском крае;
▪️по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1267-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

