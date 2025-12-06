Главу колонии в Ленобласти арестовали по делу о взятках

Mash: начальника ИК-4 в Форносово заподозрили во взятках от осужденных

Начальника исправительной колонии №4 в Форносово Ленинградской области Павла Михайлова подозревают в получении взяток от заключенных за нарушения режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, Михайлов вместе с несколькими сотрудниками создал устойчивую схему, которая позволяла осужденным пользоваться мобильными телефонами, получать доступ к запрещенным продуктам, оформлять длительные свидания и иные послабления. Деньги собирал назначенный им посредник — заключенный, ранее осужденный за организацию заказных покушений. Ежемесячная сумма составляла около 5 тыс. рублей, а общий доход участников схемы оценили минимум в 443 тыс. рублей.

Сегодня Михайлова задержали. Против него возбуждено дело о взятке, совершенной группой лиц в крупном размере. Октябрьский районный суд Петербурга отправил его под домашний арест до 4 февраля, запретив пользоваться интернетом и контактировать с фигурантами дела.

До этого в Калужской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии строгого режима ИК-4 УФСИН России.

Ранее суд вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке.