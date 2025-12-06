Дилеры урезали скидку на кроссовер XCite X-Cross 7

Российский автобренд XCite снизил дополнительную выгоду на кроссовер X-Cross 7, сообщает портал «Автоновости дня».

«Распродажа уже снятых с производства кроссоверов под российским брендом XCite продолжается, однако скидка на пятиместный паркетник X-Cross 7, обозначенная в «прайсе» как «дополнительная выгода», в декабре уменьшилась на 100 тыс. рублей», — сообщает портал.

Сейчас XCite X-Cross 7 с учетом действующей скидки стоит от 2,35 млн рублей.

Компания «Автозавод Санкт-Петербург» запустила официальные продажи российских кроссоверов XCite X-Cross 7.

X-Cross 7 получил современный бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л.с. и вариатор. Максимальная скорость автомобиля составляет 186 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 9,8 секунды.

В сентябре 2025 года стало известно, что выпуск автомобилей XCite на бывшем заводе Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») прекращен.

Директор предприятия Иван Миронов заявил, что запас нераспроданных машин составляет 3,5 тыс. единиц и не исключил, что будет заказана новая партия в случае позитивных изменений на российском авторынке. По его словам, что компания сделала большое количество автомобилей на падающем рынке.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.