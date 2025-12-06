В Казани открыли новый СИЗО взамен изолятора в тюремном замке XIX века

В Казани открылся новый следственный изолятор на тысячу человек, который полностью заменит прежнее учреждение, размещавшееся в тюремном замке XIX века. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста со ссылкой на главу ведомства Константина Чуйченко.

Министр пояснил, что комплекс из 30 зданий возвели на год раньше срока. По его словам, в новом СИЗО предусмотрены корпуса для длительных и краткосрочных свиданий, медицинский блок, а также отдельный корпус для женщин, где оборудованы комнаты для матерей с детьми. Общая площадь объекта превышает 50 тыс. кв. м.

Чуйченко отметил, что изолятор соответствует современным стандартам и оснащен новыми системами безопасности. Он подчеркнул, что условия рассчитаны как на содержание подозреваемых и обвиняемых, так и на работу сотрудников следствия, прокуратуры и адвокатов.

Историческое здание старого СИЗО, представляющее собой архитектурный ансамбль начала XIX века и имеющее статус объекта культурного наследия федерального значения, будет передано Татарстану. Министр заявил, что таким образом ведомство дает этому сооружению «новый исторический путь».

