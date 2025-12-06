Мерц поддержал план Трампа по Газе

Мерц в разговоре с Аббасом заявил о поддержке плана Трампа по Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

Во время разговора обсуждались перспективы ближневосточного урегулирования. В частности, Мерц поддержал план президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса в секторе Газа.

По мнению Мерца, Палестинская национальная администрация ПНА «должна срочно приступить к проведению необходимых реформ».

«Целью должно быть достижение решения на основе создания двух государств», — сказал канцлер ФРГ.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

3 ноября издание Asharq Al-Awsat сообщило, что ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня. Движение также обязалось «не разрабатывать какое-либо оружие на территории Газы и не заниматься контрабандой оружия в сектор».

