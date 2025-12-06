Стало известно о новой волне ракетных ударов по Украине

Стало известно о новой волне ракетных ударов по территории Украины. Об этом заявила «Военная хроника» в Telegram-канале.

«Новая волна ракетного удара. Четыре группы крылатых ракет идут на Полтаву», — говорится в публикации.

6 декабря министерство энергетики Украины в Telegram-канале заявило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.

В этот же день министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах. Отмечается, что удары осуществлялись при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

