Гросси заявил о нарушении электроснабжения на Запорожской АЭС

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было нарушено в ночь на 6 декабря на полчаса. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

До этого в пресс-службе станции указали, что в ночь на 6 декабря ЗАЭС на несколько часов лишилась внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. После чего станция перешла в режим полной потери внешнего питания. Согласно регламентам, для обеспечения внутренних потребностей были задействованы резервные дизель-генераторы. В ведомстве подчеркнули, что все системы безопасности работали штатно.

Сейчас энергоснабжение станции восстановлено через линию 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения линий электропередачи уточняются.

На станции отметили, что параметры оборудования находятся под постоянным контролем, дизель-генераторы после работы переведены в режим дежурства, а условия безопасной эксплуатации не нарушались. Радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих зонах остается в пределах естественных значений, угроз для персонала и населения нет.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.